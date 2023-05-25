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Политика

Новости часа: работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Новости часа: работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Стали известны детали плана по восстановлению Артемовска

Песков заявил, что за атакой дронов на Кремль стоит Киев

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Новые версии пропажи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного появились в СМИ

Французский политик Марин Ле Пен заявила, что считает Крым легитимной частью России

Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион

Новости мира: мощный взрыв на нефтепроводе произошел в Мексике

Австрийская партия выступила против антироссийских санкций

В Южной Корее допустили поставку Украине оружия

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Бригады и техника Мосводостока дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания.

Серебряные медали вернут в школы РФ с нового учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.

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