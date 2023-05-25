Новости часа: работа по размещению нестратегического ядерного оружия РФ в Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Организована работа по размещению нестратегического ядерного оружия России на территории Белоруссии. Об этом рассказал глава Минобороны Сергей Шойгу.

Бригады и техника Мосводостока дежурят в Москве из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщила компания.

Серебряные медали вернут в школы РФ с нового учебного года. Об этом заявили в Минпросвещения.