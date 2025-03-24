24 марта, 23:30Политика
Переговоры Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде завершены
В Саудовской Аравии завершились переговоры между Россией и США, которые касались украинского кризиса. Разговор проходил в закрытом формате и продлился больше 12 часов.
Как отмечал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, который возглавляет российскую делегацию, у сторон переговоров присутствует взаимопонимание.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в первую очередь переговоры касались безопасности судоходства в Черном море.
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