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23 октября, 22:30

Политика

Американские эксперты оценили решение Белого дома передать ракеты ATACMS Украине – СМИ

Американские эксперты оценили решение Белого дома передать ракеты ATACMS Украине – СМИ

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Ряд американских экспертов назвали безответственным решение Белого дома передать Киеву тактических ракет ATACMS. Об этом пишет Responsible Statecraft.

Как объясняют специалисты, поражающие элементы ракет могут представлять опасность мирному населению на протяжении еще многих лет. Между тем российские военные приступили к изучению новых западных трофеев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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