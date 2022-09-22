Япония расширит экспортные санкции против российских организаций, связанных с военным сектором. В Токио пообещали дополнить список таких компаний. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства страны.

Новую инициативу он обсудил в Нью-Йорке с партнерами по группе G7. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.