Конгресс США одобрил законопроект о санкциях в отношении почти 200 россиян

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Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, касающийся возможности введения санкций в отношении почти 200 россиян, передает ТАСС.
Автором законодательной инициативы выступил конгрессмен-демократ от штата Нью-Джерси Том Малиновски. Как уточнила его пресс-служба, речь идет о списке, подготовленном Фондом борьбы с коррупцией (организация-иноагент, признана экстремистской и запрещена в РФ). В перечень, уточнили там, вошли лица, поддержавшие специальную военную операцию на Украине.
В списке числятся помощник президента РФ Юрий Ушаков, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Александр Новак, а также российские министры.
В перечне также есть генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский и глава "Почты России" Максим Акимов, а также ректоры ведущих российских вузов, включая МГУ и СПбГУ, гендиректор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев.
Среди деятелей культуры в списке фигурируют Марат Башаров, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Олег Газманов, Николай Басков и Филипп Киркоров.
Данный законопроект требует от администрации президента Джо Байдена рассмотреть эти списки на предмет введения санкций в отношении каждого из лиц или же объяснить Конгрессу, почему такие рестрикции не могут быть введены. Законопроект еще предстоит рассмотреть Сенату Конгресса США.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что односторонние санкции США бьют по интересам самих Соединенных Штатов и перспективам восстановления глобальной экономики. По словам дипломата, Вашингтон отказывается признавать, что односторонние нелегитимные рестрикции не достигнут заявленных целей, не смогут изолировать Россию и повлиять на позицию Москвы относительно Украины.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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