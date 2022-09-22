ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

ЕС анонсировал новые санкции против России из-за референдумов. Новые санкции ЕС против РФ будут как персональными, так и секторальными. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке глава европейской дипломатии.

Чиновники активно начали искать новые решения, чтобы снова не сработало против самой Европы. Что еще могут придумать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.