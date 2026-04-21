21 апреля, 09:45
В Госдуме предложили усложнить процедуру расторжения брака
В Госдуме предложили усложнить процедуру расторжения брака. Процесс должен быть долгим, сложным и дорогим, заявили депутаты. Это даст людям время все обдумать.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала инициативу, подчеркнув негативное влияние разводов на детей. Она предложила ввести практику "недели тишины", как во Франции и Великобритании, где срок ожидания составляет не менее двух лет.
