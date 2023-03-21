Минобороны РФ показало кадры боевой работы батареи САУ "Мста-С"

Минобороны РФ показало кадры боевой работы артиллеристов Западного военного округа, а именно батареи САУ "Мста-С". Они разбили неприятельский опорный пункт сосредоточенным огнем.

Самоходные гаубицы "Мста-С" применяют для поражения бронетехники, артиллерии, складов и пунктов управления. В зависимости от цели расчеты используют фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы.

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