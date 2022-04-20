Россия утратила доверие к украинским переговорщикам – Захарова

Российская сторона передала Киеву новые предложения по урегулированию ситуации на Украине 15 апреля. Однако ответа пока нет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, киевский режим отказывался от многого, что заявлялось за столом переговоров. Поэтому доверия к другой стороне нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.