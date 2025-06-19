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19 июня, 07:45

Политика

Госдума приняла в двух чтениях поправку в закон "Об ипотеке"

Госдума приняла в двух чтениях поправку в закон "Об ипотеке"

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Госдума приняла в двух чтениях поправку в закон "Об ипотеке". Предполагается, что она упростит оформление прав на жилье, купленное за счет средств маткапитала.

На данный момент, если ипотека еще не погашена, жилье находится в залоге у банка, выдавшего кредит. Поэтому любые юридические действия с ним нужно обговаривать.

Согласно поправке, получать согласие банка не потребуется. Гражданин будет вправе распоряжаться таким жильем по своему усмотрению даже тогда, когда ипотека еще не погашена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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