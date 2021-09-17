Тестировщик интерфейса ДЭГ Алексей Любимов рассказал о работе системы для слабовидящих

Принять участие в выборах могут и люди со слабым зрением. Для них на участках подготовили специальные трафареты и материалы с использованием шрифта Брайля.

Все для того, чтобы избиратели с плохим зрением могли проголосовать самостоятельно, без посторонней помощи. При этом систему дистанционного голосования в этом году доработали, теперь она работает еще лучше. О работе системы для слабовидящих рассказал тестировщик интерфейса дистанционного электронного голосования Алексей Любимов.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

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