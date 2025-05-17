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17 мая, 13:30

Политика

Новости мира: CNN заявил, что переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

Новости мира: CNN заявил, что переговоры России и Украины прошли лучше, чем ожидалось

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Россия и Украина обменяются пленными по формуле 1 000 на 1 000

Встреча делегаций России и Украины прошла лучше, чем ожидалось. Об этом заявили на телеканале CNN. Между тем американская пресса называет возобновившийся прямой контакт России и Украины тактической победой Москвы. В итоге стороны договорились детально прописать свои предложения по прекращению огня, после чего консультации могут быть продолжены. Также было достигнуто соглашение о масштабном обмене пленными по формуле тысяча на тысячу.

Тем временем мощнейшие торнадо пронеслись сразу по нескольким штатам США. Не менее шести человек погибли. Вихри сносили все на своем пути, повредили здания и повалили деревья. Около 15 тысяч человек остались без электричества в Миннесоте, а в западном Висконсине – еще 47 тысяч. Из-за опасных погодных условий певица Бейонсе отменила свой концерт под открытым небом в Чикаго, а ее фанаты были вынуждены искать укрытие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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