14 мая, 22:15Политика
Госдума утвердила министров нового состава правительства России
Госдума 14 мая утвердила кандидатуры 16 министров нового правительства. Пленарное заседание нижней палаты парламента, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов.
Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Во время обсуждения спикер Вячеслав Володин несколько раз напоминал кандидатам в министры, что по обновленной в 2020 году конституции Дума может отказать им в поддержке, если они неправильно распорядятся "своей ношей".
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