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14 мая, 22:15

Политика

Госдума утвердила министров нового состава правительства России

Госдума утвердила министров нового состава правительства России

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Госдума 14 мая утвердила кандидатуры 16 министров нового правительства. Пленарное заседание нижней палаты парламента, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов.

Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Во время обсуждения спикер Вячеслав Володин несколько раз напоминал кандидатам в министры, что по обновленной в 2020 году конституции Дума может отказать им в поддержке, если они неправильно распорядятся "своей ношей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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