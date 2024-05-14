Госдума утвердила министров нового состава правительства России

Госдума 14 мая утвердила кандидатуры 16 министров нового правительства. Пленарное заседание нижней палаты парламента, на котором утверждали будущих министров, продолжалось восемь часов.

Каждый из кандидатов представил программу основных направлений деятельности и ответил на вопросы депутатов. Во время обсуждения спикер Вячеслав Володин несколько раз напоминал кандидатам в министры, что по обновленной в 2020 году конституции Дума может отказать им в поддержке, если они неправильно распорядятся "своей ношей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

