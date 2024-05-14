Новости мира: спецназ в Тбилиси начал задерживать демонстрантов у здания парламента Грузии

Спецназ в Тбилиси начал задерживать демонстрантов у здания парламента Грузии после того, как протестующие прорвали металлическое ограждение. В самом парламенте ввели режим красного уровня: почти все депутаты и сотрудники должны его покинуть. Митингующие собрались у здания законодательного органа утром 14 мая. Обстановка обострилась после того, как стало известно, что парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об иноагентах.

Двести жандармов во Франции ищут заключенного, в ходе побега которого погибли трое охранников. Также к поискам привлечены моторизованные наряды полиции и вертолет. Фургон, перевозивший заключенных, попал в засаду, которую устроили несколько вооруженных людей. Сбежавший заключенный был приговорен за кражи с отягчающими обстоятельствами, а также находился под следствием по обвинению в попытке убийства.

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