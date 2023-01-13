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11:30

Политика

Москвичам показали работу связистов Центрального военного округа в зоне СВО

Москвичам показали работу связистов Центрального военного округа в зоне СВО

Опубликованы кадры из Соледара с разрушенными домами

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ВС РФ установили контроль над одним из пригородов Артемовска

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СМИ показали кадры работы связистов Центрального военного округа. Эти подразделения войск первыми выдвигаются в районы базирования, чтобы наладить каналы передачи данных. Из-за этого они подвержены особому риску в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее стало известно, что российские подразделения установили контроль над одним из пригородов Артемовска – населенным пунктом Опытное. Кадры штурма сняли военные корреспонденты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Евдокимов
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