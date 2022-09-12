Финальный розыгрыш машин и призовых баллов акции "Миллион призов" прошел в Москве

Еще 20 автомобилей разыграли среди избирателей, которые проголосовали на муниципальных выборах в Москве. 12 сентября прошел третий розыгрыш "Миллиона призов". Для участия нужно было проголосовать онлайн.

Победителей лотереи определили с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. Участие в розыгрыше 12 сентября приняли около 304 000 человек.

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