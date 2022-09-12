Упрощенный визовый режим между ЕС и РФ перестал действовать с 12 сентября

С 12 сентября перестал действовать упрощенный визовый режим между Евросоюзом и Россией. Чтобы получить "шенген", потребуются дополнительные документы, терпение и деньги.

Так, например, за визовый сбор придется заплатить 80 евро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.