В Еленовке ждут экспертов-криминалистов из нескольких стран. Они должны уточнить обстоятельства обстрела здания СИЗО со стороны позиций ВСУ. От ударов натовских ракет погибли военнопленные из запрещенной в России террористической организации "Азов".

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии теснят украинские формирования по всем направлениям. Под контроль союзных войск перешли Пески. По словам военных, этот небольшой поселок противник превратил в мощный укрепрайон, откуда долгое время вели массированные обстрелы Донецка.

Подробнее о спецоперации – в сюжете телеканала Москва 24.