Жители Вены потребовали отмены антироссийских санкций. Тысячи людей недовольны ростом цен на продукты и топливо.

Граждане вышли на митинг в центре австрийской столицы. Как заявил лидер местного оппозиционного движения, экономическое противостояние с Россией не имеет никакого влияния на Москву и только разрушает Европу. Собравшиеся призвали возобновить проект "Северный поток – 2".

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