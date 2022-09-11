Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине и безопасность ЗАЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил Владимиру Путину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства рассказал президенту Франции о регулярных украинских атаках на Запорожскую АЭС и российских мерах по защите станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.