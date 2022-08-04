Зеленский заявил о желании поговорить с председателем КНР о конфликте на Украине

Владимир Зеленский хочет поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином об украинском конфликте. Об этом президент Украины рассказал на встрече с китайскими журналистами.

Зеленский надеется склонить Пекин к присоединению к антироссийским санкциям. В Китае пока на это заявление никак не отреагировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.