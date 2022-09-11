Минобороны РФ показало работу военных вертолетов на Украине

Минобороны России показало боевую работу экипажей вертолетов Ми-8 и МТВ-5 в зоне спецоперации на Украине. Это армейская авиация Западного военного округа. Во время вылета экипаж десантно-транспортного вертолета уничтожил укрепленные опорные пункты, бронированную технику и живую силу подразделений ВСУ.

Отличился и экипаж российского ударного вертолета Ми-35. По сообщениям Минобороны, летчики обнаружили противника, который пытался скрытно навести переправу через реку Оскол в Харьковской области. Оценив обстановку, экипаж вертолета нанес огневое поражение и уничтожил цель.

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