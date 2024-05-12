ВСУ дважды обстреляли Донецк утром 12 мая

Утром 12 мая Донецк два раза подвергся обстрелу со стороны Украины. ВСУ применили против мирных жителей артиллерию и дрон-камикадзе. Обошлось без жертв, но стоявший на автобусной остановке мужчина пострадал. Об этом сообщил мэр городского округа Алексей Кулемзин.

Тем временем российские войска продолжают оттеснять противника. Активные боевые действия идут в районе Часова Яра. Эксперты уже заговорили о скором прорыве линии обороны ВСУ на этом направлении.

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