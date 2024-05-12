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12 мая, 09:30

Политика

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на островах в дельте Днепра

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на островах в дельте Днепра

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Артиллерийские расчеты российских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на островах в дельте Днепра. А подразделения группировки войск "Север" освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север", потери противника за сутки включают до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и самоходную артиллерийскую установку Caesar. Кроме того, взяты в плен 34 украинских военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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