Артиллерийские расчеты российских десантников уничтожили опорные пункты ВСУ на островах в дельте Днепра. А подразделения группировки войск "Север" освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области.

По словам начальника пресс-центра группировки "Север", потери противника за сутки включают до 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire и самоходную артиллерийскую установку Caesar. Кроме того, взяты в плен 34 украинских военных.

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