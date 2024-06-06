Диетолог Соломатина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления яиц

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Несмотря на то что куриное яйцо содержит питательные вещества для нормальной работы организма, не всем стоит употреблять этот продукт. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Если у человека зашкаливает уровень холестерина в организме и есть атеросклеротические риски, то не нужно увлекаться яйцами", – предупредила Соломатина.

По ее словам, такой категории людей можно включать яйца в рацион лишь два раза в неделю, так как в яйцах содержится много холестерина. Она отметила, что в продукте скомпенсирован лецитин, поэтому холестерин не оседает на стенках сосудов. Кроме того, лучше не употреблять белок яиц тем, кто страдает от подагры и камней в почках, уточнила диетолог.

Ранее Соломатина сообщила, что яичный белок усваивается в организме почти на 100%, то есть лучше, чем белок из курицы и говядины. По словам эксперта, в яйцах содержатся незаменимые аминокислоты. В желтке есть полезные для человека витамины А, Е, D, каротиноиды, холин и лецитин. Соломатина посоветовала употреблять одно или два яйца в день. По ее мнению, самые полезные яйца – это сваренные в мешочке, когда сварен белок, а желток полужидкий.

