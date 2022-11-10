Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована

Командующий Объединенной группировкой российских войск, которая выполняет задачи в зоне спецоперации, Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу об оперативной обстановке. Как отметил генерал, в целом ситуация стабилизировалась, но необходимо принять непростое решение по Херсону.

Он также рассказал, что за месяц ВС Украины потеряли свыше 9,5 тысячи солдат. При этом российской армии удалось достаточно нарастить боевые возможности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



((Зк)) Очередные попытки украинской армии начать наступление ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях закончилист ничем. Подразделения ВСУ снова отброшены назад. Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложил командующий российской объединённой группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин.

((СНХ (1:45 - 2:02) (17 сек) (Сергей Суровикин - командующий объединённой группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции) (Имя:доклад Суровикина (видео Минобороны).mp4) ))

Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолётов, 12 вертолётов, 6 зенитно-ракетных комплексов, более двухсот танков, более 800 других боевых бронированных машин

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(( (2:12 - 2:20) (8 сек) ))

Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются

((Зк)) Надежна оборона и на херсонском направлении. ВСУ наносят удары по школам, больницам и другим социальным объектам города. До 90 процентов ракет противника успешно сбиваются российскими системами ПВО, сообщил Суровикин. Но некоторые снаряды все-таки достигают целей. Все желающие покинуть регион, вывезены в безопасные места. Жто более 115 тысяч человек. Теперь военные собираются начать перегруппировку.

((СНХ (Сергей Суровикин - командующий объединённой группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции) (7:15 - 7:48) (33 сек) (Имя:доклад Суровикина (видео Минобороны).mp4) ))

Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное - жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Держать которую на правом берегу, в ограниченном районе бесперспективно.

((Зк)) Благодаря новой тактике высвободится часть российских войск, которая может быть задействована в наступлении на других направлениях. Министр Обороны Сергей Шойгу поддержал предложение Суровикина.

((СНХ (Сергей Шойгу - министр обороны РФ) (8:04 - 8:24) (20 сек) (Имя:доклад Суровикина (видео Минобороны).mp4) ))

Сергей Владимирович, согласен с вашими выводами и предложениями для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. Убедитесь, что все желающие из числа из гражданского населения смогли выехать.

((Зк)) К катастрофическим последствиям в Херсоне может привести подрыв плотины Каховской ГЭС. По словам экспертов, если бы не смена тактики российского командования, Украине было бы выгодно устроить затопление Херсонской области.

((СНХ (СЕРГЕЙ МИРОНОВ, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД РФ) (ПО СЛОВАМ) (0:27 - 1:00) (33 сек)

главным образом такая необходимость возникла в связи с угрозой разрушения каховского водохранилища, каховской ГЭС, плотины вернее Каховской ГЭС и для Украины это было бы слишком заманчиво <…> возможность не особо тратить снаряды, а просто снести платину или сделать там пробоину, чтобы вода хлынула и смыла всё, что только можно

((Зк)) Помимо этого могла возникнуть и проблема со снабжением наших военных.

((СНХ (0:33 - 0:56) (23 сек) (АНАТОЛИЙ МАТВИЙЧУК - военный эксперт, полковник запаса))

да вы знаете, это решение оно уже давно висело в воздухе, ситуация действительно достаточно сложная. Там несколько направлений, которые позволяют нашим тыловикам осуществлять снабжение припасами, имуществом, амуницией. И не дай Бог, если их перережут это будет достаточно большая проблема.

((Зк)) В ближайшее время манёвр российских войск будет выполнен. На левом берегу Днепра военнослужащие займут оборонительные рубежи, чтобы сберечь личный состав и не допустить его изоляции.

Артём Смахтин и Сергей Федосеев, Москва 24.