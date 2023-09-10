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10 сентября, 14:15

Политика

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Глава ЦИК посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве

Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице

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Общественный штаб наблюдателей получил 211 обращений за два дня выборов в Москве

На выборах мэра столицы проголосовали более 2,7 миллиона москвичей. Об этом рассказал глава Общественного штаба наблюдателей Вадим Ковалев. Он отметил, что поступило более 200 обращений с избирательных участков. Это, в основном, организационные и технические вопросы.

Штаб посетила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Она поблагодарила Москву за оптимизацию числа участков и доступность для избирателей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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