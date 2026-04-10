В Израиле утвердили план продолжения операции в южном Ливане. От ударов ЦАХАЛ в стране погибли 303 человека, более 1 тысячи получили ранения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне заявил, что, в отличие от Ирана, на территории Ливана нет и не будет перемирия. По его словам, прекращение огня возможно только при полном разоружении "Хезболлы".

Тем временем в США готовятся к переговорам о заключении мирной сделки с Ираном. В Вашингтоне подтвердили, что на переговоры в Пакистан отправится делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

