Штраф за превышение скорости на электросамокате могут ввести в России

В России могут ввести штраф за превышение скорости на электросамокате. Такую меру предложили в Совете Федерации. Авторы инициативы считают, что штрафы должны быть существенными. За превышение скорости предлагают установить штраф 5 тысяч рублей, а за управление в состоянии опьянения – 30 тысяч рублей.

Закон был принят Госдумой в первом чтении в 2024 году, но он до сих пор дорабатывается. При этом сейчас лихачей на самокатах на улицах Москвы стало меньше. Сервисы кикшеринга приостановили работу из-за непогоды. Владельцам личных средств индивидуальной мобильности также рекомендуют отказаться от поездок.

