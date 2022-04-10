Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции, набрав 28,5% голосов

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, набрав 28,5% голосов. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на первые данные экзитполов.

У главной соперницы французского лидера – главы правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, по предварительным сведениям, 24,2% голосов. Тем не менее эксклюзивное шампанское уже приготовили в ее штабе.

Избирательные участки закрылись в 21:00. Скоро станет понятно, кто из кандидатов ближе всего к победе. За три часа до окончания голосования на участки пришли 65% избирателей.

В первом туре на пост президента претендуют 12 политиков. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов в первом туре, будет проведен второй, намеченный на 24 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.