Российская авиация уничтожила 86 военных объектов Украины

Боевая авиация РФ за ночь уничтожила 86 военных объектов Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди уничтоженных объектов: два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.