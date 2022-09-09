На выборах муниципальных депутатов в Москве уже выдали около 700 тысяч бюллетеней. Об этом сообщили в общественном штабе по наблюдению за голосованием. Участков почти 3 300, и москвичи активно голосуют.

Наблюдатели находятся во всех точках. В общей сложности следят за выборами более 15 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.