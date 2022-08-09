Новости последнего часа: посольство РФ оценило снос советских памятников в Эстонии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Снос памятников советским воинам в Эстонии – это неонацистские проявления. Об этом сообщило посольство РФ в Таллине.

Вооруженные силы РФ увеличили гуманитарный коридор для судов из черноморских портов Украины, передает Минобороны России.

Президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

