Новости мира за 9 июля: ночные протесты в Сербии и однополые браки в Таиланде

В Сербии в результате ночных протестов против карантинных мер и комендантского часа пострадали как минимум еще 10 полицейских. Всего травмы получили уже 43 стража порядка, сожжено пять полицейских машин. Глава МВД страны рассказал, что состояние одного полицейского оценивается как тяжелое, у него переломы обеих ног. Демонстранты, атаковали здание парламента в Белграде. Протестующие швырялись камнями и пустыми бутылками. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ и бронетехнику, чтобы разогнать толпу. Президент Александр Вучич назвал демонстрантов людьми, которые боятся сетей 5G и верят, что земля плоская, а также напомнил, что ввести комендантский час власти были вынуждены после новой вспышки коронавируса.

Таиланд стал еще ближе к однополым бракам. Правительство страны одобрило законопроект, разрешающий представителям одного пола не только официально регистрировать свои отношения, но и воспитывать детей. Единственное отличие – такие союзы будут официально называть "партнерством", а не "браком". В остальном все права, как у членов традиционных семей. Законопроект направлен на рассмотрение в парламент и вступит в силу только в случае его принятия.

Пойдет ли Пэрис Хилтон на выборы? Заявление светской львицы буквально взорвало политическую тусовку в Штатах. Хилтон рассказала, что хочет возглавить страну, после чего первым делом перекрасит белый дом в розовый цвет. Многие журналисты, в том числе российские посчитали это шуткой. Якобы Хилтон просто решила позлить репера Канье Уэста, который ранее также заявил о президентских амбициях.

А в Японии придумали, как вернуть на стадионы прежнюю атмосферу. Болельщикам вход на трибуны закрыт. Чтобы их хоть как-то заполнить, на время бейсбольного матча туда запустили андроидов и собак-роботов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.