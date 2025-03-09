В Бухаресте начались беспорядки после отстранения Джорджеску от выборов президента

В Бухаресте начались беспорядки после того, как Центральное избирательное бюро отказало оппозиционеру Кэлину Джорджеску в утверждении его кандидатуры на выборах президента Румынии. Сторонники Джорджеску попытались ворваться в здание бюро, полиция применила слезоточивый газ.

Кандидат назвал решение ЦИК прямым ударом в сердце демократии для всего мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.