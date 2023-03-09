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Политика

Пушилин сообщил об отбитой атаке ВСУ на одном из участков в Артемовске

Пушилин сообщил об отбитой атаке ВСУ на одном из участков в Артемовске

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Вооруженные силы Украины попытались контратаковать на одном из участков в Артемовске, но атака была отбита. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Известно, что российские подразделения заняли восточную часть Артемовска. По словам военных экспертов, взятие данного города нарушит целостность обороны ВСУ, а также откроет для российских ВС несколько направлений – на Краматорск, Славянск и Николаев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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