МО РФ сообщило, что с помощью "Искандеров" был уничтожен склад техники ВСУ

В МО РФ сообщили, что с помощью "Искандеров" был уничтожен склад импортной техники ВСУ.

Ветераны в Мелитополе начали получать выплаты ко Дню Победы. В администрации отметили, что город под контролем российских военных.

На 19 парковых площадках Москвы запустят фейерверк на 9 мая, сообщили в департаменте культуры столицы.

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