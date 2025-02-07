Новости мира: Трамп рассчитывает провести встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп рассчитывает провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также поговорить с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

В бразильском городе Сан-Паулу легкомоторный самолет потерпел крушение, упав на пассажирский автобус на оживленном перекрестке. В результате на месте начался сильный пожар. По сообщению спасателей, погибли два человека.



На Исландию обрушился сильный шторм. По всей стране объявили красный уровень опасности. В десятках жилых домов выбило окна, повреждено множество автомобилей.

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