NBC News: Трамп подпишет указ о санкциях против МУС

06 февраля, 22:40Политика
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Дональд Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документы.
По данным телеканала, американский лидер планирует обвинить МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. При этом меры предусматривают финансовые и визовые рестрикции в отношении сотрудников МУС, а также членов их семей.
Ранее Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Исполнительный указ касается выхода американской стороны из двух организаций при ООН.
До этого американский лидер также подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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