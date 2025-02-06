NBC News: Трамп подпишет указ о санкциях против МУС

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Президент США Дональд Трамп подпишет указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает NBC News со ссылкой на документы.

По данным телеканала, американский лидер планирует обвинить МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. При этом меры предусматривают финансовые и визовые рестрикции в отношении сотрудников МУС, а также членов их семей.

Ранее Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Исполнительный указ касается выхода американской стороны из двух организаций при ООН.

До этого американский лидер также подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).