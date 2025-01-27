Израиль и Ливан продлили сделку о выводе израильских войск до 18 февраля

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Представители Израиля и Ливана договорились продлить соглашение о сроках вывода израильских войск с ливанской территории до 18 февраля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Правительство Ливана, Израиля и США также начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Израиль в рамках договоренностей с радикальным палестинским движением ХАМАС позволит жителям сектора Газа вернуться в северную часть анклава с утра 27 января.

Кроме того, каждое воскресенье в рамках первого этапа соглашения израильская сторона будет передавать список из 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года – дня нападения ХАМАС на Израиль.