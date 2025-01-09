Генерал Джозеф Аун избран президентом Ливана

Фото: AP Photo/Bilal Hussein, File

Командующий армией Ливана генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования за президента республики, передает ТАСС.

"За кандидатуру генерала Ауна проголосовали 99 из 128 депутатов", – рассказал спикер парламента страны Набих Берри.

Генерал стал 14-м по счету президентом Ливана после получения государством независимости в 1943 году. После голосования Аун принес присягу в качестве нового главы государства, а также выступил перед парламентом с речью. Он указал, что страна переживает острый кризис и для выхода из него требуется изменить методы управления.

"Вместе с будущим правительством мы разработаем закон, который будет гарантировать независимость судебной власти", – добавил Аун.

Избранный президент также пообещал разработать "новую оборонную доктрину Ливана, которая позволит защитить страну от израильской агрессии".

В ноябре 2024 года военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня с Ливаном. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал данное соглашение "исторической ошибкой", заявив, что оно является возвратом к концепции "тишина в обмен на тишину" и не отвечает целям войны – благополучному возвращению жителей севера страны в свои дома.

В свою очередь, израильский премьер Биньямин Нетаньяху обещал начать полномасштабную войну в Ливане в случае, если установленный режим прекращения огня будет сорван движением "Хезболла".