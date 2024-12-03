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Девять человек погибли при атаке ВВС Израиля на южные районы Ливана
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Девять человек погибли в результате ударов израильских ВВС по ряду населенных пунктов на юге Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
В частности, в поселении Харис погибли пять человек и двое получили ранения, а в поселении Талуса – четверо погибших и один пострадавший.
Армия обороны Израиля 2 декабря заявила о начале атаки на "террористические цели" в Ливане после запуска ракет движением "Хезболла" по горе Дов.
Под удары ЦАХАЛ попали десятки пусковых установок и объектов "Хезболлы" на территории Ливана. В Израиле подчеркнули, что ракетные запуски "Хезболлы" представляют собой нарушение соглашения о прекращении огня между двумя странами.
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