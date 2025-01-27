Израиль разрешит палестинцам вернуться на север сектора Газа с утра 27 января

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Израиль в рамках договоренностей с радикальным палестинским движением ХАМАС позволит жителям сектора Газа вернуться в северную часть анклава с утра 27 января. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари на своей странице в соцсети X.

Кроме того, каждое воскресенье в рамках первого этапа соглашения израильская сторона будет передавать список из 400 человек, которые были арестованы с 7 октября 2023 года – дня нападения ХАМАС на Израиль.

В свою очередь, палестинское движение пообещало отпустить до 31 января израильскую заложницу Эрбиль Йехуд, которая должна была быть освобождена в рамках предыдущего обмена, а также еще троих заложников 1 февраля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Радикальное движение передало израильских заложниц представителям Международного комитета Красного Креста.

В ответ на это Израиль выпустил из своих тюрем 200 палестинских заключенных. Делегация ХАМАС встретится с освобожденными в Каире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, оказавшихся без крыши над головой в результате военных операций Израиля.

Движение ХАМАС призвало арабские и исламские страны выступить против принудительного выселения палестинцев с их территорий. Власти Палестины также отвергли любые планы по вытеснению народа страны из сектора Газа.