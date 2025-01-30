Военное крыло ХАМАС подтвердило убийство своего лидера Мухаммеда ад-Дейфа

Фото: ТАСС/ЕРА/ MOHAMMED SABER

Военное крыло палестинского движения ХАМАС подтвердило смерть его командира Мухаммеда ад-Дейфа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группировки Абу Убайда.

Изначально о ликвидации Мухаммеда ад-Дейфа в ходе удара в Хан-Юнисе заявила армия обороны Израиля в августе прошлого года.

"Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб", – подтвердил представитель одной из группировок ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац признал причастность страны к ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Кроме того, он подтвердил убийство израильскими военными преемника Хании Яхьи Синвара, а также главы шиитской организации "Хезболла" Хасана Насруллы.