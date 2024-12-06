Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону за 3 часа набрало 2 млн просмотров

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону за 3 часа после публикации в соцсетях набрало 2 миллиона просмотров. Разговор с главой российского МИД длился порядка 1,5 часа.

Одной из главных тем стало испытание в боевых условиях нового российского оружия. Как отметил Лавров, Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.