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06 декабря, 07:15

Политика

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону за 3 часа набрало 2 млн просмотров

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону за 3 часа набрало 2 млн просмотров

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Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону за 3 часа после публикации в соцсетях набрало 2 миллиона просмотров. Разговор с главой российского МИД длился порядка 1,5 часа.

Одной из главных тем стало испытание в боевых условиях нового российского оружия. Как отметил Лавров, Москва готова к любому развитию событий вокруг Украины.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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