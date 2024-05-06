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06 мая, 15:45

Политика

Новости мира: Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Новости мира: Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля

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Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кро. Он настаивает на коллективных мерах, ссылаясь на то, что Израиль не выполняет пункт соглашения о соблюдении прав человека. Введение любых санкций в Совете ЕС требует единогласного решения всех 27 стран сообщества.

Тем временем ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в Рафахе, пишут СМИ. Попытка договориться в Каире закончилась ничем: Израиль угрожает полноценным или частичным вторжением в город Рафах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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