Новости мира: Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля

Бельгия предложила Совету ЕС ввести торговые санкции против Израиля. Об этом сообщил бельгийский премьер-министр Александр де Кро. Он настаивает на коллективных мерах, ссылаясь на то, что Израиль не выполняет пункт соглашения о соблюдении прав человека. Введение любых санкций в Совете ЕС требует единогласного решения всех 27 стран сообщества.

Тем временем ХАМАС рассматривает возможность приостановки переговоров с Израилем в ответ на его решение провести эвакуацию в Рафахе, пишут СМИ. Попытка договориться в Каире закончилась ничем: Израиль угрожает полноценным или частичным вторжением в город Рафах.

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