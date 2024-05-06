Новости мира: Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена

Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена. Такой вариант обсуждает американская пресса. Есть предположение, что официально об этом объявят на съезде демократов в августе. Отмечается, что букмекеры говорили о таком варианте развития карьеры Обамы в феврале 2024 года. В Лас-Вегасе она была на третьем месте в списке кандидатов на пост главы Белого дома.

Тем временем посещение европейских стран председателем КНР Си Цзиньпином вызвало множество теорий в СМИ. Издание New York Times уверено, что китайский лидер намерен ослабить связи Европы с США и создать мир, свободный от американского доминирования. Другие издания полагают, что данная поездка – это попытка вернуть доверие европейских стран. При этом никто не отрицает желания Китая вбить клин между США и их союзниками.

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