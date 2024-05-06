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06 мая, 11:30

Политика

Новости мира: Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена

Новости мира: Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена

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Мишель Обама может баллотироваться на пост президента США вместо Джо Байдена. Такой вариант обсуждает американская пресса. Есть предположение, что официально об этом объявят на съезде демократов в августе. Отмечается, что букмекеры говорили о таком варианте развития карьеры Обамы в феврале 2024 года. В Лас-Вегасе она была на третьем месте в списке кандидатов на пост главы Белого дома.

Тем временем посещение европейских стран председателем КНР Си Цзиньпином вызвало множество теорий в СМИ. Издание New York Times уверено, что китайский лидер намерен ослабить связи Европы с США и создать мир, свободный от американского доминирования. Другие издания полагают, что данная поездка – это попытка вернуть доверие европейских стран. При этом никто не отрицает желания Китая вбить клин между США и их союзниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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