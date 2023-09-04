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04 сентября, 07:30

Политика

Бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по обвинению в финансовых махинациях

Бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по обвинению в финансовых махинациях

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Украинского бизнесмена Игоря Коломойского арестовали по делу об отмывании 13,5 миллиона долларов. Есть версия, что почти такую же сумму владелец нефтегазовых предприятий и медиамагнат вывел за границу. Кроме того, в течение 2013–2020 годов бизнесмен легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу.

Игорь Коломойский проходит по статье о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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