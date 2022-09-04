Один из самых известных в России политиков Рамзан Кадыров задумался о "бессрочном и длинном отпуске". По словам главы Чеченской Республики, он является долгожителем среди действующих руководителей субъектов Российской федерации.

Также глава Чечни вспомнил кавказскую пословицу: "Каким бы ни был гость уважаемым и долгожданным, приятно, когда он вовремя уезжает". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.