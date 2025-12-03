Ушаков рассказал, как прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как прошли переговоры Владимира Путина с представителями американской администрации – спецпосланником и зятем главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как заявил Ушаков, основным камнем преткновения по-прежнему остается территориальный вопрос. Он отметил, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного регулирования на Украине.

