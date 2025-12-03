Форма поиска по сайту

Новости

Новости

03 декабря, 07:15

Политика

Ушаков рассказал, как прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Ушаков рассказал, как прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Путин проводит переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Кремле

Встреча Путина с американской делегацией проходит в Кремле

Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 2 декабря

Путин заявил, что изменения Запада в мирных предложениях направлены на срыв процесса

Путин заявил об особом значении освобожденного Красноармейска для СВО

В Кремле пройдут переговоры Владимира Путина с делегацией США

Спецпосланник США Уиткофф прогулялся по центру Москвы

Минобороны РФ сообщило о взятии крупного оборонительного узла под Добропольем

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как прошли переговоры Владимира Путина с представителями американской администрации – спецпосланником и зятем главы США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Как заявил Ушаков, основным камнем преткновения по-прежнему остается территориальный вопрос. Он отметил, что стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения долгосрочного мирного регулирования на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
Сюжет: Переговоры по Украине

